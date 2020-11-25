Матвієнко не зміг назвати причини поразки Шахтаря від Борусії М
Захисник донецького клубу Микола Матвієнко поділився першими думками щодо погрому у 4-му турі Ліги чемпіонів від Борусії М (0:4).
"Дуже погано зіграли сьогодні. Немає сенсу щось говорити. Треба охолонути, переглянути гру і взнати, що було не так.
Борусія М – Шахтар 4:0 – відео голів та огляд матчу
Причина поразки? Складно сказати. Я не бачив цілої картини, треба переглянути гру. У нас є експерти, які можуть нас оцінити та мають, що сказати", – сказав Матвієнко в ефірі Футбол 1.
Зауважимо, після 4-х турів ЛЧ Шахтар здобув лише 4 пункти та ускладнив шанси на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів, адже у наступних турах на "гірників" чекають матчі проти Реала (1 грудня) та Інтера (9 числа).
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