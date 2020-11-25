"Очень плохо сыграли сегодня. Нет смысла что-то говорить. Надо остыть, посмотреть игру и узнать, что было не так.

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Причина поражения? Сложно сказать. Я не видел целой картины, надо посмотреть игру. У нас есть эксперты, которые могут нас оценить и имеют, что сказать", – сказал Матвиенко в эфире Футбол 1.

Заметим, после 4-х туров ЛЧ Шахтер имеет только 4 пункта и усложнил шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов, ведь в следующих турах "горняков" ждут матчи против Реала (1 декабря) и Интера (9 числа).

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