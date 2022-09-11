Матч Рейнджерс – Наполі перенесли рівно на добу – з 13 вересня на 14 вересня о 22:00, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Це рішення пов'язане із серйозними обмеженнями ресурсів поліції та організаційними проблемами, які виникли у Британії на тлі траурних заходів після смерті Єлизавети ІІ. Крім цього, фанатів Наполі не допустять на матч, щоб уникнути зайвих ризиків зіткнень. Задля збереження спортивної справедливості, вболівальників Рейнджерс чекає аналогічна санкція у другому колі.

Нагадаємо, у першому турі ЛЧ шотландці поступилися Аяксу 0:4, а Наполі розбив Ліверпуль 4:1.

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