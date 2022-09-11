Матч Рейнджерс – Наполи перенесли ровно на сутки – с 13 сентября на 14 сентября в 22:00, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Это решение связано с серьезными ограничениями ресурсов полиции и организационными проблемами, возникшими в Британии на фоне траурных мер после смерти Елизаветы II. Кроме этого, фанатов Наполи не допустят на матч во избежание лишних рисков столкновений. Для сохранения спортивной справедливости, болельщиков Рейнджерс ждет аналогичная санкция во втором круге.

Напомним, в первом туре ЛЧ шотландцы уступили Аяксу 0:4, а Наполи разбил Ливерпуль 4:1.

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