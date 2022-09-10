Фанати Шемрок Роверс влаштували огидний перфоманс на матчі Ліги конференцій проти Юргордена. Ірландці зі сміхом сприйняли смерть Єлизавети ІІ і горлали на трибунах "Lizzie's in a box (Ліззі зіграла в ящик)".

Fans of Shamrock Rovers soccer club in Dublin, Ireland chant "Lizzie's in a box" after news of the Queen's death. pic.twitter.com/hgZWxrv9NY — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) September 9, 2022

"ФК Шемрок Роверс стало відомо про крики групи осіб під час цього матчу. Таке вкрай бездушне та безсердечне скандування неприпустиме у нашому клубі та суперечить цінностям, які відстоює Шемрок Роверс. Наші основні правила, написані на квитках та на вивісках стадіону, суворо забороняють таку діяльність. Порушники будуть виявлені і не зможуть більше відвідувати наш стадіон", – запевнив представник прес-служби Шемрок Роверс у коментарі Dublin Live.

Нагадаємо, нещодавно до ірландського гранда приєднався українець Віктор Серденюк, але він просидів у запасі весь матч проти Юргордена (0:0).

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