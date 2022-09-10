"Ліззі зіграла в ящик": фанати клубу українця жорстоко висміяли смерть Єлизавети ІІ
Далеко не всі жителі Британських островів із сумом сприйняли звістку про смерть королеви Англії.
Фанати Шемрок Роверс влаштували огидний перфоманс на матчі Ліги конференцій проти Юргордена. Ірландці зі сміхом сприйняли смерть Єлизавети ІІ і горлали на трибунах "Lizzie's in a box (Ліззі зіграла в ящик)".
"ФК Шемрок Роверс стало відомо про крики групи осіб під час цього матчу. Таке вкрай бездушне та безсердечне скандування неприпустиме у нашому клубі та суперечить цінностям, які відстоює Шемрок Роверс. Наші основні правила, написані на квитках та на вивісках стадіону, суворо забороняють таку діяльність. Порушники будуть виявлені і не зможуть більше відвідувати наш стадіон", – запевнив представник прес-служби Шемрок Роверс у коментарі Dublin Live.
Нагадаємо, нещодавно до ірландського гранда приєднався українець Віктор Серденюк, але він просидів у запасі весь матч проти Юргордена (0:0).
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