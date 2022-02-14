У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 Юнацької ліги УЄФА. Також УЄФА сформував турнірну сітку аж до фіналу. Результати жеребкування – в цій новині на "Футбол 24".

Жеребкування стартувало о 13:00 за Києвом у штаб-квартирі УЄФА і визначило турнірну сітку одразу до фіналу. Динамо U-19 пробилося до числа 16-ти найкращих команд Юнацької ліги УЄФА завдяки виїзній перемозі над Депортіво в серії післяматчевих пенальті.

Динамо U-19 – в 1/8 Юнацької ліги УЄФА: Київ вибив чемпіона Іспанії, кіпер "привіз" гол, але став героєм серії пенальті

У жеребкуванні 1/8 фіналу взяли участь 8 переможців груп та 8 переможців стикових матчів. В одну пару не могли потрапити команди, які змагалися на груповому етапі Шляху Ліги чемпіонів. Тобто, команді Ігоря Костюка не могла випасти Бенфіка, з якої "біло-сині" грали в одній групі. Натомість потенційними суперниками Динамо були Зальцбург, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Реал Мадрид, Спортінг і Ювентус.

За підсумками жеребкування Динамо U-19 в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА зіграє з лісабонським Спортінгом. Кияни будуть господарями.

Юнацька ліга УЄФА, усі пари 1/8 фіналу:

Ліверпуль – Генк

Реал Мадрид – Атлетіко

АЗ Алкмаар – Ювентус

Динамо – Спортінг

Манчестер Юнайтед – Борусія Д

Жиліна – Зальцбург

ПСЖ – Севілья

Мітьюлланд – Бенфіка

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Всі стадії плей-офф Юнацької ліги УЄФА складаються з однієї гри. Матчі 1/8 фіналу будуть зіграні 1/2 березня. Чвертьфінали – 15/16 березня. Поєдинки 1/2 фіналу заплановані на 22 квітня, а фінал – на 25 квітня у Ньйоні.

Юнацька ліга УЄФА, усі пари 1/4 фіналу:

Чвертьфінал-1: АЗ Алкмаар – Ювентус / Ліверпуль – Генк

Чвертьфінал-2: ПСЖ – Севілья / Жиліна – Зальцбург

Чвертьфінал-3: Динамо – Спортінг / Мітьюлланд – Бенфіка

Чвертьфінал-4: Манчестер Юнайтед – Борусія Д / Реал Мадрид – Атлетіко

Юнацька ліга УЄФА, пари 1/2 фіналу:

Переможець чвертьфіналу-1 – Переможець чвертьфіналу-3

Переможець чвертьфіналу-4 – Переможець чвертьфіналу-2