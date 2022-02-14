Динамо U-19 дізналося суперника в 1/8 Юнацької ліги УЄФА – результати жеребкування, весь шлях до фіналу
У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 Юнацької ліги УЄФА. Також УЄФА сформував турнірну сітку аж до фіналу. Результати жеребкування – в цій новині на "Футбол 24".
Жеребкування стартувало о 13:00 за Києвом у штаб-квартирі УЄФА і визначило турнірну сітку одразу до фіналу. Динамо U-19 пробилося до числа 16-ти найкращих команд Юнацької ліги УЄФА завдяки виїзній перемозі над Депортіво в серії післяматчевих пенальті.
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У жеребкуванні 1/8 фіналу взяли участь 8 переможців груп та 8 переможців стикових матчів. В одну пару не могли потрапити команди, які змагалися на груповому етапі Шляху Ліги чемпіонів. Тобто, команді Ігоря Костюка не могла випасти Бенфіка, з якої "біло-сині" грали в одній групі. Натомість потенційними суперниками Динамо були Зальцбург, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Реал Мадрид, Спортінг і Ювентус.
За підсумками жеребкування Динамо U-19 в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА зіграє з лісабонським Спортінгом. Кияни будуть господарями.
Юнацька ліга УЄФА, усі пари 1/8 фіналу:
Ліверпуль – Генк
Реал Мадрид – Атлетіко
АЗ Алкмаар – Ювентус
Динамо – Спортінг
Манчестер Юнайтед – Борусія Д
Жиліна – Зальцбург
ПСЖ – Севілья
Мітьюлланд – Бенфіка
Всі стадії плей-офф Юнацької ліги УЄФА складаються з однієї гри. Матчі 1/8 фіналу будуть зіграні 1/2 березня. Чвертьфінали – 15/16 березня. Поєдинки 1/2 фіналу заплановані на 22 квітня, а фінал – на 25 квітня у Ньйоні.
Юнацька ліга УЄФА, усі пари 1/4 фіналу:
Чвертьфінал-1: АЗ Алкмаар – Ювентус / Ліверпуль – Генк
Чвертьфінал-2: ПСЖ – Севілья / Жиліна – Зальцбург
Чвертьфінал-3: Динамо – Спортінг / Мітьюлланд – Бенфіка
Чвертьфінал-4: Манчестер Юнайтед – Борусія Д / Реал Мадрид – Атлетіко
Юнацька ліга УЄФА, пари 1/2 фіналу:
Переможець чвертьфіналу-1 – Переможець чвертьфіналу-3
Переможець чвертьфіналу-4 – Переможець чвертьфіналу-2