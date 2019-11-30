Мартінес розповів, які труднощі чекають на збірну Бельгії на Євро-2020

Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес побоюється, що складний графік може завадити його команді вдало виступити на Євро-2020.

"Було б чудово зіграти з Уельсом, але Фінляндія вперше пробилася до фінальної частини великого міжнародного турніру і повинна зіграти на натхненні, це безумовно додасть групі перчинки.

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З точки зору логістики ми, напевно, отримали найважчий варіант: перший матч проти Росії в Санкт-Петербурзі, наступна гра – в Копенгагені з данцями, а потім переліт назад в Санкт-Петербург. Потрібно скоригувати нашу підготовку і переконатися, що ми готові до того, що нас чекає", – цитує Мартінеса офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, збірна Бельгії потрапила до групи В. Її суперниками стануть Данія, Фінляндія та Росія.

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