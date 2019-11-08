toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО ШАХТАР - ДИНАМО ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Маркос Антоніо потрапив до символічної збірної наймолодших гравців Ліги чемпіонів

21:58 429 Читать на русском
Маркос Антоніо потрапив до символічної збірної наймолодших гравців Ліги чемпіонів
Маркос Антоніо / фото: ФК Шахтар

Авторитетний портал Transfermarkt опублікував символічну збірну молодих гравців поточного розіграшу Ліги чемпіонів.

У списку, до якого потрапили наймолодші гравці на кожній позиції, які виходили на поле в матчах Ліги чемпіонів, знайшлося місце півзахиснику Шахтаря Маркосу Антоніо.

"Український Неймар": чому прогрес Мудрика у Шахтарі – неможливий

Воротар: Гаетан Куке (Генк)

Захисники: Томаш Тавареш (Бенфіка), Т’ягу Джало (Лілль), Оділон Коссуну (Брюгге), Домагой Брадаріч (Лілль)

Півзахисники: Філ Фоден (Манчестер Сіті), Маркос Антоніо (Шахтар), Джейдон Санчо (Борусія Д).

Нападники: Ансу Фаті (Барселона), Жоау Феліш (Атлетіко), Себастьяно Еспозіто (Інтер).

"Покоління емоджі": 10 молодих футболістів, які наступають на Європу – неочікувані імена серед зірочок за 100 млн євро

blog_ava
Красніков заявив про бажання покинути Динамо, – ТаТоТаке
13:04
10203
Теги
Джейдон Санчо Джейдон Санчо Жоау Феліш Жоау Феліш Ансу Фаті Ансу Фаті Маркос Алонсо Маркос Алонсо Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Філ Фоден Філ Фоден
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
4
хв
Баварія
19:30
Борусія Дортмунд
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук