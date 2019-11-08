Маркос Антоніо потрапив до символічної збірної наймолодших гравців Ліги чемпіонів

Авторитетний портал Transfermarkt опублікував символічну збірну молодих гравців поточного розіграшу Ліги чемпіонів.
У списку, до якого потрапили наймолодші гравці на кожній позиції, які виходили на поле в матчах Ліги чемпіонів, знайшлося місце півзахиснику Шахтаря Маркосу Антоніо.
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Воротар: Гаетан Куке (Генк)
Захисники: Томаш Тавареш (Бенфіка), Т’ягу Джало (Лілль), Оділон Коссуну (Брюгге), Домагой Брадаріч (Лілль)
Півзахисники: Філ Фоден (Манчестер Сіті), Маркос Антоніо (Шахтар), Джейдон Санчо (Борусія Д).
Нападники: Ансу Фаті (Барселона), Жоау Феліш (Атлетіко), Себастьяно Еспозіто (Інтер).
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