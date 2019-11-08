Маркос Антонио попал в символическую сборную самых молодых игроков Лиги чемпионов

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал символическую сборную молодых игроков текущего розыгрыша Лиги чемпионов.
В списке, в который попали самые молодые игроки на каждой позиции, которые выходили на поле в матчах Лиги чемпионов, нашлось место полузащитнику Шахтера Маркосу Антонио.
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Вратарь: Гаэтан Куке (Генк)
Защитники: Томаш Тавареш (Бенфика), Тиагу Джало (Лилль), Одилон Коссуну (Брюгге), Домагой Брадарич (Лилль)
Полузащитники: Фил Фоден (Манчестер Сити), Маркос Антонио (Шахтер), Джейдон Санчо (Боруссия Д).
Нападающие: Ансуи Фати (Барселона), Жоау Фелиш (Атлетико), Себастьяно Эспозито (Интер).
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