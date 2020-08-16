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Маркос Антоніо не бачить різниці між Лігою чемпіонів та Лігою Європи

14:18 - Читать на русском
Маркос Антоніо не бачить різниці між Лігою чемпіонів та Лігою Європи
Маркос Антоніо / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Маркос Антоніо порівняв головні європейські турніри напередодні матчу 1/2 фіналу Ліги Європи проти Інтера.

"Всі знають, що Інтер сильний. Треба добре їх розібрати, щоб проявити свої переваги і зіграти на їхніх слабких місцях. Думаю, нам доведеться грати швидко. І в цьому випадку матч вийде відмінним.

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В Лізі чемпіонів я грав не так багато. Звичайно, там виступають тільки великі команди з найкращими гравцями світу. Але я б не сказав, що Ліга Європи багато в чому відрізняється, тут теж є гранди з зірками. Потрібно дуже постаратися, щоб проявити себе тут", – наводить слова Антоніо Террикон.

До слова, Антоніо провів 30 матчів у складі Шахтаря в сезоні 2019/20, записавши до свого активу 3 голи та 2 асисти.

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Шахтар Шахтар Ліга Європи Ліга чемпіонів Маркос Маркос Антоніо
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