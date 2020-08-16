Маркос Антоніо не бачить різниці між Лігою чемпіонів та Лігою Європи

"Всі знають, що Інтер сильний. Треба добре їх розібрати, щоб проявити свої переваги і зіграти на їхніх слабких місцях. Думаю, нам доведеться грати швидко. І в цьому випадку матч вийде відмінним.

Мораєс мав пропозиції з Італії – форвард пояснив, чому залишився в Шахтарі

В Лізі чемпіонів я грав не так багато. Звичайно, там виступають тільки великі команди з найкращими гравцями світу. Але я б не сказав, що Ліга Європи багато в чому відрізняється, тут теж є гранди з зірками. Потрібно дуже постаратися, щоб проявити себе тут", – наводить слова Антоніо Террикон.

До слова, Антоніо провів 30 матчів у складі Шахтаря в сезоні 2019/20, записавши до свого активу 3 голи та 2 асисти.

Конте в Інтері розбудив гіганта, але не всі проблеми вирішені – чого боятися Шахтарю у півфіналі Ліги Європи