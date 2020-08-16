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Маркос Антонио не видит разницы между Лигой чемпионов и Лигой Европы

14:20 - Читати українською
Маркос Антонио не видит разницы между Лигой чемпионов и Лигой Европы
Маркос Антонио / фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Маркос Антонио сравнил главные европейские турниры накануне матча 1/2 финала Лиги Европы против Интера.

"Все знают, что Интер силен. Надо хорошо их разобрать, чтобы проявить свои преимущества и сыграть на их слабых местах. Думаю, нам придется играть быстро. И в этом случае матч получится отличным.

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В Лиге чемпионов я играл не так много. Конечно, там выступают только крупные команды с лучшими игроками мира. Но я бы не сказал, что Лига Европы во многом отличается, здесь тоже есть гранды со звездами. Нужно очень постараться, чтобы проявить себя здесь", – приводит слова Антонио Террикон.

К слову, Антонио провел 30 матчей в составе Шахтера в сезоне 2019/20, записав в свой актив 3 гола и 2 ассиста.

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