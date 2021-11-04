"Динамо зіграло набагато краще, ніж у Барселоні. Могло й забити, але треба мати нападника, щоб забивати. Гармаш – це добре для нинішнього чемпіонату України, але у Лізі чемпіонів у киян забивати нема кому. На такому рівні хід із Гармашем попереду не проходить.

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З такою Барселоною принаймні можна було не програвати. Кияни заслуговували на нічию. Але так грати важко – треба, щоби хтось був попереду. Загалом уся команда зіграла непогано, але цього замало у Лізі чемпіонів.

Боюся, що у нас жодна команда не навесні гратиме ні в Лізі чемпіонів, ні в Лізі Європи", – цитує Маркевича 1927.

Нагадаємо, після трьох турів групового етапу ЛЧ Динамо та Шахтар розташувались на останніх місцях у своїх квартетах.

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