"Динамо сыграло намного лучше, чем в Барселоне. Могло и забить, но надо иметь нападающего, чтобы забивать. Гармаш – это хорошо для нынешнего чемпионата Украины, но в Лиге чемпионов у киевлян забивать некому. На таком уровне ход с Гармашем впереди не проходит.

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С такой Барселоной, по крайней мере, можно было не проигрывать. Киевляне заслуживали ничью. Но так играть тяжело – надо, чтобы кто-то был впереди. В общем, вся команда сыграла неплохо, но этого мало в Лиге чемпионов.

Боюсь, что у нас ни одна команда не будет весной играть ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы», – цитирует Маркевича 1927.

Напомним, после трех туров группового этапа ЛЧ Динамо и Шахтер расположились на последних местах в своих квартетах.

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