"У мене стосунки з усіма агентами нормальні, робочі. І з Вадимом Шаблієм теж. Ніяких пріоритетів немає, хоча з Вадимом у мене хороші стосунки. Я його вважаю одним з найкращих агентів в Україні – він добре, відповідально і швидко працює. Завжди на зв'язку, завжди в потоці.

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Також Анатолій Пташник. Це хороший мій товариш, з яким я в хороших відносинах. Але жодних пріоритетів щодо певних футболістів у мене немає. І всі це знають. Якщо є футболіст, який мені подобається, – ми зробимо все для того, щоб він був у мене в команді. І мене взагалі не хвилює, чий він.

Буває і агенти когось пропонують. Ми дивимось. По-різному процес селекції відбувається. Буває, навіть батько мені подзвонить і скаже, що є хороший пацан. Але щоб нав'язувати – всі знають, що я так не працюю. Мені неможливо когось нав'язати", – сказав Маркевич в інтерв'ю виданню Tribuna.com.

Нагадаємо, Маріуполь після 9-ти турів посідає у турнірній таблиці УПЛ 8 сходинку, набравши 12 очок.

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