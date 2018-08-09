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Маріуполь – Бордо: Мишньов забив красивий гол ударом у падінні

20:30 2828 Читать на русском
Маріуполь – Бордо: Мишньов забив красивий гол ударом у падінні
Дмитро Мишньов / фото: ФК Маріуполь

Маріуполь зумів забити швидкий гол у ворота Бордо в матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2018/19. Красивий результативний удар в активі Дмитра Мишньова.

Півзахисник Маріуполя Дмитро Мишньов забив класний гол у ворота Бордо в матчі кваліфікації Ліги Європи 2018/19.

Маріуполь – Бордо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Після розіграшу кутового та подачі у штрафний майданчик захисники вибили м'яч, проте 24-річний Мишньов ударом з ходу в падінні відправив сферу просто в кут воріт французів.

Матч-відповідь пройде у Франції 16 серпня. Нагадаємо, в попередньому раунді Маріуполь зумів здолати шведський Юргорден.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга Європи3-й кваліф. раунд, перші матчі

Маріуполь - Бордо: Четвер 09 серпня 2018

Маріуполь

live 85'
1 : 3
Бордо
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