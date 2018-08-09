Маріуполь – Бордо: Мишньов забив красивий гол ударом у падінні

Маріуполь зумів забити швидкий гол у ворота Бордо в матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2018/19. Красивий результативний удар в активі Дмитра Мишньова.

Півзахисник Маріуполя Дмитро Мишньов забив класний гол у ворота Бордо в матчі кваліфікації Ліги Європи 2018/19.

Маріуполь – Бордо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Після розіграшу кутового та подачі у штрафний майданчик захисники вибили м'яч, проте 24-річний Мишньов ударом з ходу в падінні відправив сферу просто в кут воріт французів.

Матч-відповідь пройде у Франції 16 серпня. Нагадаємо, в попередньому раунді Маріуполь зумів здолати шведський Юргорден.