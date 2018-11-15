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Мане: Чому б Ліверпулю не виграти Лігу чемпіонів у цьому сезоні?

22:42 67 Читать на русском
Мане: Чому б Ліверпулю не виграти Лігу чемпіонів у цьому сезоні?
Садьйо Мане / соцмережі

Півзахисник Ліверпуля Садьйо Мане пригадав минулий сезон у Лізі чемпіонів та розповів про амбіції команди на сезон 2018/2019.

"Минулий сезон був найпрекраснішим для мене. Якщо чесно, Ліга чемпіонів – мрія для будь-якого футболіста в світі, для мене вона завжди була мрією.

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У тому сезоні я вперше грав у цьому турнірі, і пам'ятні моменти назавжди залишаться зі мною.

Ми грали з класними командами і добилися відмінного результату. Ми багато віддали заради перемоги в фіналі, але не змогли виграти. Це сумна частина футболу.

Тепер ми забуваємо про це і постараємося зробити все, щоб знову потрапити в фінал. І чому б не виграти його?", – цитує Мане goal.com.

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Теги
Садьйо Мане Садьйо Мане Ліверпуль Ліверпуль Ліга чемпіонів
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