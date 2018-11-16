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Мане: Почему бы Ливерпулю не выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне?

15 ноября 22:42 21 Читати українською
Мане: Почему бы Ливерпулю не выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне?
Садьо Мане / соцсети

Полузащитник Ливерпуля Садьо Мане вспомнил прошлый сезон в Лиге чемпионов и рассказал об амбициях команды на сезон 2018/2019.

"Прошлый сезон был самым прекрасным для меня. Если честно, Лига чемпионов – мечта для любого футболиста в мире, для меня она всегда была мечтой.

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В том сезоне я впервые играл в этом турнире, и памятные моменты навсегда останутся со мной.

Мы играли с классными командами и добились отличного результата. Мы многое отдали ради победы в финале, но не смогли выиграть. Это печальная часть футбола.

Теперь мы забываем об этом и постараемся сделать все, чтобы снова попасть в финал. И почему бы не выиграть его?", – цитирует Мане goal.com.

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