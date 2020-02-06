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Манчестер Юнайтед загрожують серйозні фінансові проблеми

21:02 378 Читать на русском
Манчестер Юнайтед загрожують серйозні фінансові проблеми
Манчестер Юнайтед / ФК Манчестер Юнайтед

Прибутки будь-якої команди напряму залежать від успіхів на футбольному полі. Не є винятком у цьому плані і "червоні дияволи".

Непотрапляння Манчестер Юнайтед у зону Ліги чемпіонів за підсумками поточного сезону матиме для клубу серйозні фінансові наслідки, повідомляє видання Goal.

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Серед спонсорів і партнерів бренду вже сьогодні відчувається сильне невдоволення поточним місцем команди у турнірній таблиці. Сьома сходинка – не найкраща реклама для бізнесу. Зокрема, контракт з Аdidas – технічним спонсором "червоних дияволів" – стане на 20 млн євро на рік меншим, якщо команда не забезпечить собі Лігу чемпіонів на наступний сезон.

Інші партнери клубу також можуть відмовитися від спонсорства та укласти більш вигідні для себе угоди, якщо результати манкуніанців не підуть вгору. До слова, у Манчестер Юнайтед найвища зарплатна відомість серед клубів АПЛ – більше 250 млн євро на рік.

Нагадаємо, підопічні Сульшера ніяк не можуть набрати оптимальної форми – в останніх п’яти матчах вони зазнали трьох поразок і одну зустріч звели унічию.

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