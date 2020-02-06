Манчестер Юнайтед грозят серьезные финансовые проблемы

Прибыль любой команды напрямую зависит от успехов на футбольном поле. Не является исключением в этом плане и "красные дьяволы".

Непопадание Манчестер Юнайтед в зону Лиги чемпионов по итогам текущего сезона будет иметь для клуба серьезные финансовые последствия, сообщает издание Goal.

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Среди спонсоров и партнеров бренда уже сегодня ощущается сильное недовольство текущим местом команды в турнирной таблице. Седьмая строчка – не лучшая реклама для бизнеса. В частности, контракт с Аdidas – техническим спонсором "красных дьяволов" – станет на 20 млн евро в год меньше, если команда не обеспечит себе Лигу чемпионов на следующий сезон.

Другие партнеры клуба также могут отказаться от спонсорства и заключить более выгодные для себя сделки, если результаты манкунианцев не пойдут вверх. К слову, в Манчестер Юнайтед самая высокая зарплатная ведомость среди клубов АПЛ – более 250 млн евро в год.

Напомним, подопечные Сульшера никак не могут набрать оптимальную форму – в последних пяти матчах они потерпели три поражения и одну встречу свели вничью.

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