Манчестер Юнайтед втратить 10 млн на півфіналісті ЧС-2022 – скандальний гравець може залишитися в АПЛ
Півзахисник збірної Марокко Соф'ян Амрабат не переконав Манчестер Юнайтед викупити його контракт.
Минулого літа манкуніанці орендували футболіста Фіорентини за 10 мільйонів євро з правом подальшого викупу ще за 30 млн. Однак Амрабат настільки погано вписався в команду Еріка тен Хага, що МЮ вирішив не інвестувати в марокканця всю суму.
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Однак 27-річний футболіст все ще має шанс залишитися в АПЛ. За інформацією TMW, лондонський Фулхем вже готує пропозицію для Фіорентини. Йдеться все про ті ж 30 мільйонів компенсації. Щоправда, невідомо, чи погодиться на такий сценарій сам Амрабат.
Це футболіст із непростим характером. Свого часу він скандалив у Флоренції. Після ЧС-2022, де він був одним з лідерів збірної Марокко, яка несподівано дійшла до півфіналу, Соф'ян намагався вибити собі трансфер у Барселону. У каталонців не було грошей, щоб задовольнити запити італійського клубу, а той відмовився іти на поступки.
До слова, у нинішньому сезоні Амрабат зіграв за Манчестер Юнайтед 23 матчі у всіх турнірах. Щоправда, більшість із них він провів після виходів на заміну. У 2024 році марокканець став гравцем глибоко запасу, отримуючи крихти ігрового часу.