Минулого літа манкуніанці орендували футболіста Фіорентини за 10 мільйонів євро з правом подальшого викупу ще за 30 млн. Однак Амрабат настільки погано вписався в команду Еріка тен Хага, що МЮ вирішив не інвестувати в марокканця всю суму.

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Однак 27-річний футболіст все ще має шанс залишитися в АПЛ. За інформацією TMW, лондонський Фулхем вже готує пропозицію для Фіорентини. Йдеться все про ті ж 30 мільйонів компенсації. Щоправда, невідомо, чи погодиться на такий сценарій сам Амрабат.

Наразі Фулхем посідає 12-те місце в таблиці АПЛ. Завтра, 21 квітня, лондонці зіграють проти Ліверпуля. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: у мерсисайдців значно вищі шанси на перемогу. Звитяга команди Юргена Клоппа оцінена коефіцієнтом 1,6, а на успіх Фулхема дають 5,14. На нічию букмекер GGBET пропонує ставити з коефіцієнтом 4,71.

Це футболіст із непростим характером. Свого часу він скандалив у Флоренції. Після ЧС-2022, де він був одним з лідерів збірної Марокко, яка несподівано дійшла до півфіналу, Соф'ян намагався вибити собі трансфер у Барселону. У каталонців не було грошей, щоб задовольнити запити італійського клубу, а той відмовився іти на поступки.

До слова, у нинішньому сезоні Амрабат зіграв за Манчестер Юнайтед 23 матчі у всіх турнірах. Щоправда, більшість із них він провів після виходів на заміну. У 2024 році марокканець став гравцем глибоко запасу, отримуючи крихти ігрового часу.