Прошлым летом манкунианцы арендовали футболиста Фиорентины за 10 миллионов евро с правом последующего выкупа еще за 30 млн. Однако Амрабат настолько плохо вписался в команду Эрика тен Хага, что МЮ решил не инвестировать в марокканца всю сумму.

"Анчелотти плакал": лидер Манчестер Юнайтед рассказал об уходе из Реала

Однако 27-летний футболист все еще имеет шанс остаться в АПЛ. По информации TMW, лондонский Фулхэм уже готовит предложение для Фиорентины. Речь идет все о тех же 30 миллионах компенсации. Правда, неизвестно, согласится ли на такой сценарий сам Амрабат.

Наразі Фулхем посідає 12-те місце в таблиці АПЛ. Завтра, 21 квітня, лондонці зіграють проти Ліверпуля. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: у мерсисайдців значно вищі шанси на перемогу. Звитяга команди Юргена Клоппа оцінена коефіцієнтом 1,6, а на успіх Фулхема дають 5,14. На нічию букмекер GGBET пропонує ставити з коефіцієнтом 4,71.

Это футболист с непростым характером. В свое время он скандалил во Флоренции. После ЧМ-2022, где он был одним из лидеров сборной Марокко, которая неожиданно дошла до полуфинала, Софьян пытался выбить себе трансфер в Барселону. У каталонцев не было денег, чтобы удовлетворить запросы итальянского клуба, а тот отказался идти на уступки.

К слову, в нынешнем сезоне Амрабат сыграл за Манчестер Юнайтед 23 матча во всех турнирах. Правда, большинство из них он провел после выходов на замену. В 2024 году марокканец стал игроком глубоко запаса, получая крохи игрового времени.