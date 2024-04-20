Манчестер Юнайтед потеряет 10 млн на полуфиналисте ЧМ-2022 – скандальный игрок может остаться в АПЛ
Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат не убедил Манчестер Юнайтед выкупить его контракт.
Прошлым летом манкунианцы арендовали футболиста Фиорентины за 10 миллионов евро с правом последующего выкупа еще за 30 млн. Однако Амрабат настолько плохо вписался в команду Эрика тен Хага, что МЮ решил не инвестировать в марокканца всю сумму.
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Однако 27-летний футболист все еще имеет шанс остаться в АПЛ. По информации TMW, лондонский Фулхэм уже готовит предложение для Фиорентины. Речь идет все о тех же 30 миллионах компенсации. Правда, неизвестно, согласится ли на такой сценарий сам Амрабат.
Это футболист с непростым характером. В свое время он скандалил во Флоренции. После ЧМ-2022, где он был одним из лидеров сборной Марокко, которая неожиданно дошла до полуфинала, Софьян пытался выбить себе трансфер в Барселону. У каталонцев не было денег, чтобы удовлетворить запросы итальянского клуба, а тот отказался идти на уступки.
К слову, в нынешнем сезоне Амрабат сыграл за Манчестер Юнайтед 23 матча во всех турнирах. Правда, большинство из них он провел после выходов на замену. В 2024 году марокканец стал игроком глубоко запаса, получая крохи игрового времени.