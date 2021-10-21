"Фанати – важлива частина цього клубу. Їхні пісні, їхня віра підбадьорювали гравців. Ось що буває, коли ти підтримуєш МЮ в Лізі чемпіонів.

Переможний гол Роналду у відеоогляді шаленого матчу Манчестер Юнайтед – Аталанта – 3:2

Думаю, ми добре виглядали і в першому таймі. Але у суперника два моменти – два голи. Щоб врятуватися, треба було терміново зупинити це. У клубу є традиція перевертати матчі. Ми не переставали вірити і продовжували працювати.

Давайте не будемо ставитися до футболістів МЮ нешанобливо. Всі вони розуміють, що вони найфартовіші люди на світі, адже вони в МЮ. Сьогодні вони щасливі тому, що грають за МЮ. Це мрія мільйонів хлопчиків і дівчаток.

Кріштіану неймовірний біля чужих воріт. Якщо хтось збирається його критикувати за його віддачу і працездатність, просто подивіться цю гру. Подивіться, як він пересувається по полю.

У перерві я сказав, що треба зробити все, щоб забити наступний гол, тому що тоді ми зможемо перемогти. Я був в значній мірі впевнений, що ми переможемо, якщо більше не пропустимо. Треба було лише скористатися наявними можливостями", – цитує Сульшера BBC.

Після трьох турів групового етапу ЛЧ МЮ очолює групу F, Аталанта на другому місці.

МЮ – Аталанта: Роналду оформив камбек, але герой не він, за Сульшера б'ються, а Маліновський не міг нічого змінити