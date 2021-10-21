"Фанаты – важная часть этого клуба. Их песни, их вера подбадривали игроков. Вот что бывает, когда ты поддерживаешь МЮ в Лиге чемпионов.

Победный гол Роналду в видеообзоре безумного матча Манчестер Юнайтед – Аталанта – 3:2

Думаю, мы хорошо выглядели и в первом тайме. Но у соперника два момента – два гола. Чтобы спастись, надо было срочно остановить это. У клуба есть традиция переворачивать матчи. Мы не переставали верить и продолжали работать.

Давайте не будем относиться к футболистам МЮ неуважительно. Все они понимают, что они самые фартовые люди на свете, ведь они в МЮ. Сегодня они счастливы потому, что играют за МЮ. Это мечта миллионов мальчиков и девочек.

Криштиану невероятен у чужих ворот. Если кто-то собирается его критиковать за его отдачу и работоспособность, просто посмотрите эту игру. Посмотрите, как он передвигается по полю.

В перерыве я сказал, что надо сделать все, чтобы забить следующий гол, потому что тогда мы сможем победить. Я был в значительной степени уверен, что мы победим, если больше не пропустим. Надо было только использовать возможности", – цитирует Сульшера BBC.

После трех туров группового этапа ЛЧ МЮ возглавляет группу F, Аталанта на втором месте.

МЮ – Аталанта: Роналду оформил камбэк, но герой не он, за Сульшера бьются, а Малиновский не мог ничего изменить