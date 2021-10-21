Манчестер Юнайтед дотиснув Аталанту в 3-му турі ЛЧ 2021/22. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Перший тайм перетворився на жахіття для команди Сульшера, яка пропустила два голи. Пашаліч з близької відстані замкнув простріл Дзаппакости, а Деміраль виявився найкращим на подачі кутового. Турок зазнав пошкодження під час святкування і був замінений, що матиме свої наслідки по перерві.

Роналду оформив для МЮ камбек у вогняному матчі з Аталантою – Маліновський вийшов на важкі хвилини та застав поразку

Оновлена оборона Аталанти не витримала шквал атак, який МЮ влаштував на ворота Муссо. Рашфорд і Магуайр скористалися передачами Бруну, а довершив камбек Роналду. Португалець у фірмовому стрибку замкнув високий крос Шоу – 3:2.