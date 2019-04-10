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Манчестер Юнайтед – Барселона: стартові склади на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

20:57 823 Читать на русском
Манчестер Юнайтед – Барселона: стартові склади на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Манчестер Юнайтед – Барселона: стартові склади на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Манчестер Юнайтед приймає Барселону в першому чвертьфінальному поєдинку Ліги чемпіонів 2018/2019. Стартові склади та посилання на трансляцію – в новині на "Футбол 24".

 

Перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Манчестер Юнайтед – Барселона розпочнеться о 22:00 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію проведе Футбол 24.

Манчестер Юнайтед – Барселона: анонс матчу Ліги чемпіонів

Стартові склади:

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Янґ (к), Ліндельоф, Смоллінг, Шоу – Далот, Мактомінай, Фред, Поґба – Лукаку, Решфорд

Запасні: Ромеро, Джонс, Рохо, Перрейра, Лінґард, Мата, Марсьяль

Барселона: тер Штеген – Семеду, Піке, Лангле, Альба – Ракітіч, Бускетс, Артур – Мессі (к), Суарес, Коутінью

Запасні: Сілессен, Дембеле, Малком, Роберто, Відаль, Умтіті, Аленья

"Тут я виріс та став чоловіком", – Піке пригадав свої часи в Манчестер Юнайтед

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