"Тут я виріс та став чоловіком", – Піке пригадав свої часи в Манчестер Юнайтед

Захисник Барселони Жерар Піке поділився очікуваннями від першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед.

"Для мене це буде особливий матч. Тут я виріс і став чоловіком, багато чому навчився. Не тільки на полі, а й взагалі в житті. Я був тут з 17 років до 21 і знайшов багато досвіду, який потрібен, щоб стати професійним футболістом.

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Були хороші моменти, були погані. Я жив один, а так ти багато чому вчишся. Я повернувся в Каталонію зовсім іншою людиною.

Запам'ятав Уле Гуннара Сульшера як чудового одноклубника, коли сам грав тут. Я був молодий, а він був одним з досвідчених гравців. Безумовно, він допоміг мені адаптуватися в клубі, в місті. Грати з ним було дуже приємно.

Я радий, що у нього виходить в Манчестер Юнайтед. При ньому команда виграла багато матчів і взагалі грає набагато краще. Завтра буде складно, але ми сподіваємося перемогти.

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Атмосфера на Олд Траффорд? Нашій команді досвіду не позичати. Ми грали на стадіонах зі схожою атмосферою. Вона допоможе Юнайтед, але ми думаємо тільки про свою гру. Нам треба створювати небезпечні моменти. На англійських стадіонах дуже гучно, але ми до цього готові", – цитує Піке офіційний сайт УЄФА.