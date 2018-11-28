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Ліга чемпіонів: Ювентус та Манчестер Юнайтед гарантували собі плей-офф Ліги чемпіонів, Валенсія зіграє в Лізі Європи

27 листопада 23:55 329 Читать на русском
Ліга чемпіонів: Ювентус та Манчестер Юнайтед гарантували собі плей-офф Ліги чемпіонів, Валенсія зіграє в Лізі Європи
Ювентус – Валенсія – 1:0

Відбулися матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів у групі Н. Ювентус та Манчестер Юнайтед здобули перемоги.

Ліга чемпіонів, група Н

Манчестер Юнайтед – Янг Бойз – 1:0

Гол: Феллаїні, 90+1

Ювентус – Валенсія – 1:0

Гол: Манджукіч, 59

Ювентус на власному полі мінімально здолав Валенсію. Єдиний гол у цьому матчі забив нападник туринців Маріо Манджукіч, замкнувши простріл Кріштіану Роналду. "Стара синьйора" володіла тотальною перевагою, однак "кажани" не дозволили супернику влаштувати розгром.

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Манчестер Юнайтед вдома ледве дотиснув аутсайдера групи Янг Бойз. Команда Жозе Моурінью володіла територіальною перевагою, яку змогла втілити у первагу в рахунку лише у компенсований час, завдяки голу Феллаїні.

Після цього туру Ювентус та Манчестер Юнайтед достроково гарантували собі вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Наразі туринці випереджають манкуніанців на 2 очки.

Валенсія здобула путівку у весняну частину Ліги Європи. Янг Бойз вже не зможе покинути останнє місце турнірної таблиці групи Н.

Ліга чемпіонів5 турЮвентус Стедіум (Турин)

Ювентус - Валенсія: Вівторок 27 листопада 2018

Ювентус
Матч завершено
1 : 0
Валенсія
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