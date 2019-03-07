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Манчестер Юнайтед – перша команда в історії ЛЧ, яка пройшла у наступний раунд після домашньої поразки у два м'ячі

00:24 299 Читать на русском
Манчестер Юнайтед – перша команда в історії ЛЧ, яка пройшла у наступний раунд після домашньої поразки у два м'ячі
МЮ увійшов до історії Ліги чемпіонів / ФК МЮ

"Червоні дияволи" створили епохальний камбек у матчі з ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

12’ Хуан Бернат
 
Ромелу Лукаку 2’
Ромелу Лукаку 30’
Маркус Рашфорд 94’

Манчестер Юнайтед після неймовірного камбеку в матчі проти ПСЖ в Парижі увійшов до історії Ліги чемпіонів.

ПСЖ – Манчестер Юнайтед – відео голів

Манкуніанці стали першою командою в історію розіграшу Ліги чемпіонів, якій вдалося пройти у наступний раунд після поразки вдома у два або більше м'ячі, повідомляє Opta.

Нагадаємо, "червоні дияволи" на Олд Траффорд поступилися ПСЖ з рахунком 2:0, однак у другому поєдинку в Парижі перемогли з рахунком 3:1 здійснивши неймовірний камбек.

Теги
Ліга чемпіонів Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед ПСЖ - Манчестер Юнайтед
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