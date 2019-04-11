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Манчестер Юнайтед – Барселона: господарі не завдали жодного удару в площину воріт у Лізі чемпіонів вперше з 2005 року

00:40 13 Читать на русском
Манчестер Юнайтед – Барселона: господарі не завдали жодного удару в площину воріт у Лізі чемпіонів вперше з 2005 року
Манчестер Юнайтед – Барселона / Твіттер МЮ

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген залишився без роботи у поєдинку проти Манчестер Юнайтед.

 
Люк Шоу 13’
13’ Люк Шоу

У першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Манчестер Юнайтед та Барселоною господарі поля не завдали жодного удару у площину воріт за весь матч, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Барселона здобула мінімальну перемогу над Манчестер Юнайтед у першому чвертьфіналі ЛЧ

Востаннє з манкуніанцями подібне траплялось у поєдинку Ліги чемпіонів у 2005-у році, тоді гравці Манчестер Юнайтед не завдали жодного удару в площину воріт Мілана.

Манчестер Юнайтед – Барселона – 0:1 – відео гола та огляд матчу

До слова, перший поєдинок чвертьфіналу найпрестижнішого європейського клубного турніру між Манчестер Юнайтед та Барселоною закінчився з рахунком 1:0. Автоголом відзначився Люк Шоу.

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ліга чемпіонів Манчестер Юнайтед - Барселона
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