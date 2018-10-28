Манчестер Сіті у Харкові: команді готують борщ, деруни, вареники та інші українські страви

Манчестер Сіті попросив готувати їм борщ, деруни, вареники та інші українські страви

Гравці та персонал Манчестер Сіті під час перебування в Україні харчуються вітчизняними стравами.

Манчестер Сіті оселився у готелі Superior Golf & Spa Resort, де жив і під час минулорічного візиту в Україну. Англійці залишились усім задоволені і просили нічого не змінювати.

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Єдине що кардинально змінилось – харчування команди. Якщо минулого разу кухар "містян" просив готувати європейські страви, то зараз Манчестер Сіті харчується українськими стравами, які приготовані з українських продуктів.

Тепер у раціоні гравців та персоналу "містян" будуть борщ, деруни, вареники, солянка та інші українські страви, повідомляє спільнота готелю у Фейсбук.

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Нагадаємо, матч 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів між Шахтарем та Манчестер Сіті відбудеться сьогодні. Початок гри о 22:00.