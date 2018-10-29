Манчестер Сити в Харькове: команде готовят борщ, деруны, вареники и другие украинские блюда

Игроки и персонал Манчестер Сити во время пребывания в Украине питаются отечественными блюдами.

Манчестер Сити поселился в гостинице Superior Golf & Spa Resort, где жил и во время прошлогоднего визита в Украину. Англичане остались всем довольны и просили ничего не менять.

Шахтер – Манчестер Сити: Исмаили сможет сыграть в матче

Единственное что кардинально изменилось – питание команды. Если в прошлый раз повар "горожан" просил готовить европейские блюда, то сейчас Манчестер Сити питается украинскими, блюдами приготовленными из украинских продуктов.

Теперь в рационе игроков и персонала "горожан" будут борщ, деруны, вареники, солянка и другие украинские блюда, пишет сообщество отеля в Фейсбук.

Шахтер - Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов

Напомним матч 3 тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Манчестер Сити состоится сегодня. Начало игры в 22:00.