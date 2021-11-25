Гол и ассист джокера Гвардиолы в видеообзоре матча Манчестер Сити – ПСЖ – 2:1
Манчестер Сити одолел ПСЖ в 5-м туре Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на Футбол 24.
Первый тайм команды провели активно, но без голов. Они появились после перерыва. Мбаппе завершил великолепную комбинацию красивым ударом между ног Эдерсону. Гвардиола едва ли не сразу снял с игры Зинченко и выпустил Жезуса. Это была единственная замена в матче от Пепа.
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Через 9 минут после выхода на поле Габриэл ассистировал Стерлингу, а еще позже забил и сам после роскошного паса от Бернарда Силвы. Победа позволила Манчестеру Сити выиграть группу А за тур до конца. ПСЖ же, несмотря на поражение, тоже гарантировал себе плей-офф Лиги чемпионов.