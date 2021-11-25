Первый тайм команды провели активно, но без голов. Они появились после перерыва. Мбаппе завершил великолепную комбинацию красивым ударом между ног Эдерсону. Гвардиола едва ли не сразу снял с игры Зинченко и выпустил Жезуса. Это была единственная замена в матче от Пепа.

Манчестер Сити одержал победу над ПСЖ, выиграв группу А – Париж тоже в плей-офф, Зинченко сыграл 54 минуты в новой роли

Через 9 минут после выхода на поле Габриэл ассистировал Стерлингу, а еще позже забил и сам после роскошного паса от Бернарда Силвы. Победа позволила Манчестеру Сити выиграть группу А за тур до конца. ПСЖ же, несмотря на поражение, тоже гарантировал себе плей-офф Лиги чемпионов.