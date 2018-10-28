Манчестер Сіті провів веселе тренування в Харкові перед матчем Ліги чемпіонів проти Шахтаря

Гравці Манчестер Сіті провели вечірнє тренування напередодні поєдинку проти донецького Шахтаря в рамках ЛЧ.

Увечері на ОСК Металіст завітали гості з Манчестера. Гравці англійського клубу провели вечірнє тренування перед важливим матчем з Шахтарем.

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Адаптовуватись до нового стадіону підопічним Гвардіоли не потрібно, позаяк лише рік тому вони тут грали проти "гірників". Гравці перебували у хорошому настрої, веселились і навіть харківський дощ їх не налякав.

Нагадаємо, поєдинок 3-го туру Ліги чемпіонів Шахтар – Манчестер Сіті відбудеться у вівторок на ОСК Металіст, стартовий свисток пролунає о 22:00.