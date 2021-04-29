"Відігратися буде непросто, потрібно 11 бійців, які готові віддати на полі все. Але я впевнений, що у цієї команди є все необхідне, щоб зіграти великий матч в Манчестері.

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У другому таймі ми трохи "підсіли", це не схоже на нас. Манчестер Сіті пощастило з першим голом, а другий – просто "дірка" в стінці. У нас 22 хороші гравці на полі, це півфінал Ліги чемпіонів. Потрібно бути обережним упродовж 90 хвилин. Ми зовсім не пригнічені. Це лише перший тайм, попереду важлива битва. Це тільки половина війни", – цитує Флоренці Sky Italy.

Додамо, що матч-відповідь між Ман Сті і ПСЖ відбудеться 4 травня.

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