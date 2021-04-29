"Отыграться будет непросто, нужно 11 бойцов, которые готовы отдать на поле все. Но я уверен, что у этой команды есть все необходимое, чтобы сыграть большой матч в Манчестере.

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Во втором тайме мы немного "подсели", это не похоже на нас. Манчестер Сити повезло с первым голом, а второй – просто "дыра" в стенке. У нас 22 хороших игрока на поле, это полуфинал Лиги чемпионов. Нужно быть осторожными в течение 90 минут. Мы вовсе не подавлены. Это лишь первый тайм, впереди важная битва. Это только половина войны", – цитирует Флоренци Sky Italy.

Добавим, что ответный матч между Манчестер Сти и ПСЖ состоится 4 мая.

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