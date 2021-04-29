ПСЖ – Манчестер Сіті: Річардс шалено відреагував на гол Мареза, налякавши легенду Ліверпуля
16:51 - Читать на русском
Екс-захисник Манчестер Сіті Майка Річардс щиро радів успіху команди Гвардіоли у півфіналі ЛЧ.
завершено
15’ Маркіньйос
77’ Ідрісса Гуйє
Кевін де Брюйне 65’
Ріяд Марез 71’
15’ Маркіньйос
65’ Кевін де Брюйне
71’ Ріяд Марез
77’ Ідрісса Гуйє
Майка Річардс переглядав поєдинок 1/2 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ – Манчестер Сіті у компанії екс-оборонця Ліверпуля Джеймі Каррагера.
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Переможний гол Ріяда Мареза викликав шторм емоцій у Річардса, англієць підхопився з крісла і почав несамовито кричати. Джеймі не очікував на таку реакцію від товариша.
Нагадаємо, Сіті здійснив камбек у двобої з ПСЖ (2:1). Матч-відповідь відбудеться 4 травня.
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