Манчестер Сіті зустрічається з Борусією М в другому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2020/21. Стартові склади та лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Манчестер Сіті – Борусія М стартував о 22:00 за Києвом. Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2", а також на платформах oll.tv та MEGOGO. Текстовий онлайн проводить "Футбол 24".

Манчестер Сіті впевнено виграв першу дуель з Борусією і підійшов до матчу-відповіді великим фаворитом на чвертьфінал. Гладбаху потрібне диво, щоб обіграти монструозних "містян" (23 перемоги у 24 матчах) і оформити камбек після 0:2.

Олександр Зінченко знову опинився в запасі Ман Сіті – зліва в обороні гратиме Канселу. В атаці Гвардіола знову запропонує варіант з "фальшивою дев'яткою".

Стартові склади команд

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Діаш, Канселу – Де Брюйне, Родрі, Гюндоган – Марез, Сілва, Фоден.

Запасні: Стеффен, Карсон, Аке, Стерлінг, Жезус, Агуеро, Зінченко, Ляпорт, Торрес, Менді, Фернандінью, Гарсія.

Борусія М: Зоммер – Лайнер, Гінтер, Ельведі, Бенсебайні – Закарія, Нойхаус – Хофман, Штіндль, Тюрам – Емболо.

Запасні: Зіппель, Грюн, Ланг, Крамер, Херрманн, Вольф, Плеа, Байєр, Траоре, Вендт, Лазаро, Янчке.

Манчестер Сіті – Борусія М: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів