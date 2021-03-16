Манчестер Сити встречается с Боруссией М во втором поединке 1/8 финала Лиги чемпионов 2020/21. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Манчестер Сити – Боруссия М стартует в 22:00 по Киеву. Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2", а также на платформах oll.tv и MEGOGO. Текстовый онлайн проводит "Футбол 24".

Манчестер Сити уверенно выиграл первую дуэль с Боруссией и подошел к ответному матчу большим фаворитом на четвертьфинал. Гладбаху нужно чудо, чтобы обыграть монструозных "горожан" (23 победы в 24 матчах) и оформить камбэк после 0:2.

Александр Зинченко снова оказался в запасе Ман Сити – слева в обороне будет играть Канселу. В атаке Гвардиола снова предлагает вариант с "ложной девяткой".

Стартовые составы команд

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу – Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Марез, Силва, Фоден.

Запасные: Стеффен, Карсон, Аке, Стерлинг, Жезус, Агуэро, Зинченко, Ляпорт, Торрес, Менди, Фернандиньо, Гарсия.

Боруссия М: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни – Закария, Нойхаус – Хофман, Штиндль, Тюрам – Эмболо.

Запасные: Зиппель, Грюн, Ланг, Крамер, Херрманн, Вольф, Плеа, Байер, Траоре, Вендт, Лазаро, Янчке.

Манчестер Сити – Боруссия М: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов