Гвардіола проти доволі незручного суперника. У попередніх 4 матчах (якщо врахувати Міжнародний кубок чемпіонів) англійці не здобули жодної перемоги, а команди не забивали більше гола. Дивитись матч Ман Сіті – Борусія Д онлайн можна на платформах MEGOGO та oll.tv за підпискою. Крім цього, пряма трансляція зустрічі 1/4 фіналу ЛЧ відбудеться на телеканалі "Футбол 2". Після сухих перемог над гладбахською Борусією настав час однойменного клубу? Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Борусія Дортмунд, на "Футбол 24", стартує о 22:00. Абсолютно найкращий бомбардир Ліги чемпіонів Холанд (10 голів за цей сезон) проти команди, яка дуже хоче його підписати. Досі норвежець забивав кожній команді, з якою зустрічався в ЛЧ. А ще український акцент в особі Зінченка, який повертається у запас, відпочивши після збірної. Чи може бути більша інтрига?

Манчестер Сіті – Борусія Д: анонс і прогноз на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Цікаві ходи Гвардіоли. Агуеро і Жезус на лаві запасних, відтак Сіті гратиме без чистого нападника. Роль фальшивої дев'ятки, схоже, виконуватиме, капітан "містян" Кевін Де Брюйне. Зінченко знову відпочиває, але цього разу хоча б має шанс вийти на заміну. Чекаємо капітана збірної України проти Лідса в АПЛ – Гвардіола анонсував масштабну ротацію в найближчих матчах. Порівняно із суботнім виїздом до Лестера сьогодні 5 змін, тому Пеп свого слова дотримує. Несподіванка в Дортмунда – повноцінний дебют в ЛЧ 19-річного правого вінгера Ансгара Кнауффа.

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Діаш, Канселу – Родрі, Гюндоган – Марез, Сілва, Фоден – Де Брюйне (к)

Борусія Д: Хітц – Морей, Джан, Аканджі, Хуммельс, Геррейру – Беллінгем, Дауд – Кнауфф, Ройс (к) – Холанд