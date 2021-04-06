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Манчестер Сити – Боруссия Д: анонс и прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

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Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу – Родри, Гюндоган – Марез, Силва, Фоден – Де Брюйне (к)

Борусия Д: Хитц – Морей, Джан, Аканджи, Хуммельс, Геррейру – Беллингем, Дауд – Кнауфф, Ройс (к) – Холанд