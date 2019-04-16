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Манчестер Сіті – Тоттенхем: передматчева прес-конференція Гвардіоли

16:42 259 Читать на русском
Манчестер Сіті – Тоттенхем: передматчева прес-конференція Гвардіоли
Хосеп Гвардіола / Leaders Sportsers Sports

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола поділився очікуваннями від матчу Ліги чемпіонів проти Тоттенхема.

 

"Мені буде достатньо такої атмосфери, яка була на грі проти Ліверпуля. Можливо, трохи краще. Ми потребуємо цього.

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Вибачте, хлопці, я помиляюся в цьому турнірі, але я багато разів грав у півфіналі і чвертьфіналі, і кожен раз, коли я грав в гостях, атмосфера була неймовірною. Вболівальники підтримували свою команду.

Я знаю, наскільки цілеспрямованими будуть сьогодні наші гравці, вони мають бажання потрапити до півфіналу. Не знаю, чи буде цього достатньо", – цитує Гвардіолу офіційний сайт УЄФА.

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Нагадаємо, перший поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів завершився перемогою Тоттенхема з рахунком 1:0. Матч-відповідь відбудеться завтра, 17 квітня, о 22:00.

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