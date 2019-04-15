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Манчестер Сіті – Тоттенхем: матч судитиме турецька бригада арбітрів

21:10 354 Читать на русском
Манчестер Сіті – Тоттенхем: матч судитиме турецька бригада арбітрів
Джюнейт Чакир / Reuters

Суддівська бригада з Джюнейтом Чакиром на чолі працюватиме на матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та лондонським Тоттенхемом.

 

Турецькі арбітри судитимуть зустріч англійських команд у ЛЧ. Про це інформує офіційний сайт УЄФА.

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Головним арбітром буде Чакир. Йому допомагатимуть лайнсмени Бахаттин Дуран і Тарік Енгюн. Роль четвертого судді виконає португалець Артур Діаш. Із системою Відеопомічник арбітра працюватимуть італійці Массіміліано Ірраті та Марко Гвіда.

Відзначимо, що повторний поєдинок між "містянами" та "шпорами" відбудеться у середу, 17 квітня. Початок зустрічі о 22:00. Перший матч завершився мінімальною перемогою Тоттенхема.

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Арбітри Ліга чемпіонів Джюнейт Чакир Джюнейт Чакир Манчестер Сіті - Тоттенхем Тоттенхем Тоттенхем Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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