Манчестер Сити принимает мадридский Реал в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Манчестер Сити – Реал Мадрид состоится 26 апреля на Этихаде. Старт встречи в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовый онлайн поединка, а прямую трансляцию в открытом доступе можно найти на MEGOGO.

Букмекерская контора William Hill победителем первого полуфинала выделяет Манчестер Сити. Победа горожан оценена в 1.44, а на успех Мадрида дают гораздо больший коэффициент – 6.5. Ничья – 4.5.

Специалисты Bwin предлагают похожие котировки, но выделяют Реалу немного больше шансов. На победу гостей выставили коэффициент 6.25, тогда как на победу Зинченко и Ко – 1.5. Ничья – 4.33.

Матч ожидается достаточно результативным. На стандартный тотал больше (2,5) можно поставить с коэффициентом 1.65, а на соответствующий тотал меньше – 2.1. Голов больше всего ждут от Рияда Мареза (2.1) и Карима Бензема (2.37).

Аналитический портал Five Thirty Eight оценивает шансы команд на Этихаде следующим образом: победа Манчестер Сити – 61%, ничья – 21%, победа Реала – 18%.

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