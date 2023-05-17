Манчестер Сіті приймає мадридський Реал у вирішальній битві за вихід у фінал ЛЧ 2022/23. Анонс і прогноз на матч-відповідь читайте на "Футбол 24".

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Зустріч "містян" і "вершкових" у півфіналі Ліги чемпіонів – одна з ключових подій клубного сезону, якщо не головна. Справа навіть не у статусі найсильніших команд планети, а в їхньому впливі на світовий футбол. Пеп Гвардіола та його Сіті – це головний представник системного стилю, в рамках якого створюється структура гри із завчасно визначеними принципами, а вже під них підбираються футболісти.

Реал і Карло Анчелотті – ікони адаптивного напряму (його ще називають реляційним). Він ґрунтується на адаптації тренера під можливості футболістів. Завдання коуча полягає в створенні такого малюнку гри, в якому найкращі якості виконавців максимізуються, а взаємодія між ними проходить на основі природної зіграності.

На стадії півфіналу Ліги чемпіонів романтика часто відступає під тиском важливості результату. Команди зраджують своїм принципам заради прагматизму, а від всього тактичного різноманіття залишаються лишень шаблони. На щастя, мадридський поєдинок між Реалом і Манчестер Сіті виявився таким, яким його бажають бачити в ідеалі – і немає жодної причини, аби такий футбол не повторився на Етіхаді.

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Перша зустріч – взаємні перестраховки, відмова від інтенсивного пресингу й королівські адаптації від Анчелотті

В першому матчі не вистачало хіба що великої кількості голів, як у торішній битві. Втім, це компенсувалось набагато ширшим спектром тактичних прийомів з боку колективів. Обидва коучі побудували свій стартовий план на нівелюванні загроз.

Манчестер Сіті побоювався йти у високий пресинг, вмикаючи його лишень у конкретних епізодах і доволі обмежено. Крім того, Гвардіола змінив фірмову схему розіграшів – із 3-2-2-3 вона перетворювалась 3-3-4, аби краще контролювати можливі контратаки. Фірмові підіймання Стоунза в опорну зону відбувались вже після просування м'яча уперед.

Карло Анчелотті теж пресингував у виняткових епізодах, а "родзинкою" стала гра по Холанду. Його тримали одразу два центрбеки. Крім того, італієць довірив опорну зону Кроосу, а не Чуамені – і це ніяк не позначилось на міцності центра поля. Тоні, як і інші центрхави, дисципліновано прикривав простір між фланговими і центральними захисниками, не дозволяючи розтягнути оборону Реала.

В цілому, ефективніше спрацював план Анчелотті, якому вдалося стримати Сіті на старті зустрічі ("містяни" домінували на м'ячі) й навіть забити гол. Далі пішли численні адаптації, суть яких ви можете детально почитати у звіті першого півфіналу.

Реал перейшов на 4-2-4 по перерві. Завдяки вмілому відкриванню Камавінги мадридці мають одразу два трикутники для обіграшей на лівому фланзі.

Перестановки теж зіграли на користь Реала, якому вдалося перехопити ініціативу – Пеп же обмежився перебудовою на звичні схеми розіграшів, а більші нічого не запропонував.

Тим не менш, занадто велика увага до Холанда систематично залишала простір перед штрафним. Це дозволило "містянам" відкрити рахунок з Баварією і це ж врятувало їх на Бернабеу – шикарний дальній удар Де Брюйне приніс команді нічию.

Загальний підсумок Гвардіоли після гри виявився максимально влучним: "Вони забили, коли ми були кращими. Ми забили, коли кращими були вони". Хоча з тезою, чи був Ман Сіті кращим до гола Вінісіуса, можна дискутувати.

Що запропонує Пеп в матчі-відповіді?

Домашній статус півфіналу мав би підштовхувати Манчестер Сіті до агресивнішого футболу, однак існують сумніви щодо готовності піти на цей крок. Рік тому "містяни" вже проходили цю історію – вони ледь не розгромили "вершкових" за півгодини, але спровокували суперника на ризикований стиль з персоналками по всьому полю, з шаленим пресингом і великою кількістю перехідних фаз. Як наслідок, отримали 3:3.

Господарі діятимуть агресивніше, але це проявиться у тонких тактичних моментах. Перший з них – Сіті може активніше перевантажувати фланги. У першому поєдинку англійцям часто не вистачало додаткового гравця на чужій половині, аби розігрувати 2-в-1 на флангах. Родрі й Вокер розташовувались занадто глибоко, аби не допускати контратак – але коли вмикались, виникали перспективні епізоди.

Один із варіантів, як Сіті може розкривати лівий фланг Реала. Бернарду Сілва залишається в ізоляції й отримує діагональ від Гюндогана, а Стоунз проривається правим напівфлангом під можливий пас на хід. Цей варіант накривають, але португалець йде в центр і відкриває коридор Вокеру – з ним вже грати нікому, адже Камавінга причепився до Стоунза

Натисність, щоб збільшити

Крім того, праворуч цілком може вийти Марез, який значно краще почуває себе у грі 1-в-1. Бернарду теж крутий, але він не такий різкий і більше потрібний для контролю – а його на "Етіхаді" й так вистачатиме. Втім, перша зустріч показала, що проблема криється не стільки в різкості, скільки в браку підтримки для португальця.

Також можна очікувати активніших спроб розтягувати оборонний блок Реала з подальшим вриванням центрхавів у розриви. Можливо, під це завдання випустять Альвареса, аби він влітав з глибини.

На Сантьяго Бернабеу дані шпарини доволі непогано прикривали Кроос, Модріч і Вальверде, однак є стійке відчуття, що цю історію "містяни" можуть докрутити активнішим тиском центрхавів на опорників Реала. Показово, що вихід Де Брюйне віч-на-віч на старті другого тайму стався саме після вривання у такий простір.

Кевін швидший за того ж Крооса й загалом круто читає гру. Як показав поєдинок проти Евертона на вихідних, саме бельгієць є ключовою фігурою цього Сіті – саме він перетворює "містян" із просто топа в монстра.

Чого можна очікувати від Анчелотті?

Так чи інакше, Гвардіола буде намагатись отримати зиск від підвищеної уваги центрбеків до Холанда. Навряд чи Анчелотті відмовиться від даного підходу у матчі-відповіді, але залишається питання щодо підбору виконавців.

Мілітао повертається після дискваліфікації Він – безумовно основний у Карло, але останні поєдинки Едера залишали запитання щодо якості гри в обороні. Рюдігер же начисто вимкнув Ерлінга у Мадриді.

У першій зустрічі мадридці класно перебудувались по перерві, вишикувавшись у 4-2-4 на м'ячі із заходом фулбеків у високі позиції. Тоді Реал отримав контроль і мав забивати другий гол – а Манчестер Сіті так нічого й не вигадав.

Але це доволі ризикований стиль для початку зустрічі. До того ж, "вершкові" у топ-матчах майже ніколи не починають активно, досліджуючи тактику суперника в стартові 15-20 хвилин.

Взагалі, бажання підлаштовуватись є величезним козирем. Прочитати тактику Мадрида наперед практично нереально, адже її по суті й немає – команда перестраховується й вичікує, а потім ламає твій стартовий план. У цьому підході є недоліки, але він регулярно приносить успіх Реалу.

Тим не менш, проблема флангових і напівфлангових "кишень" точно стане актуальнішою для матчу-відповіді. Одним із варіантів відповіді на цей крок тактичні експерти називають вихід Чуамені замість Родріго – Каземіро 2.0 здатний покривати великий простір і має високу швидкість. Втім, його ще не можна назвати основним, а для системи "бланкос" зіграність має першочергове значення.

Спільною проблемою для обох колективів є пресинг та гра на зустрічних курсах. І підопічні Пепа, і команда Анчелотті настільки додали в цих аспектах за рік, що просто бояться тиснути один на одного без м'яча. Ризики гігантські. Будь-яка спроба діяти агресивніше буде наражатись на розкриття гри, тож ураганного початку зустрічі на Етіхаді очікувати не варто.

Кадрова ситуація

Манчестер Сіті досі не може розраховувати на основного лівого захисника. Натан Аке залишається в лазареті – і це велика втрата, адже нідерландець має шикарні оборонні навички. Його відсутність не є страшною проблемою в контексті протистояння на фланзі 1-в-1 (Аканджі вміє захищатись), однак за наявності Аке "містяни" можуть зайвий раз перевантажити атаку. Зокрема, більш розкуто на чужій половині поводяться Стоунз і Вокер.

Без Нейтана "містяни" змушені зважувати ризики. Інших проблем зі складом немає. Основа Манчестер Сіті отримала відпочинок у чемпіонаті – як і основа Реала.

Єдиною кадровою проблемою "вершкових" сьогодні може стати Камавінга. Француз отримав невеличке, однак неприємне пошкодження у поєдинку з Хетафе.

Карло Анчелотті запевняє, що Едуардо встиг відновитись, але чи не проявиться травма по ходу зустрічі? На щастя, з лазарету вже повернувся Менді.

Орієнтовні склади на матч Манчестер Сіті – Реал Мадрид

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Діаш, Аканджі – Де Брюйне, Родрі, Гюндоган – Сілва, Холанд, Гріліш

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Камавінга – Вальверде, Кроос, Модріч – Родріго, Вінісіус, Бензема

Прогноз "Футбол 24" – шанси рівні

Букмекери одностайні у своїх прогнозах. Коефіцієнти на прохід Реала коливаються в районі 5,1-5,2, в той час як на тріумф Сіті дають не більше 1,7. Аналітична модель FiveThirtyEight теж не залишає Мадриду шансів – 70% на користь виходу "містян" у фінал.

До поєдинку в Мадриді статус фаворита, виданий Манчестер Сіті, не дивував. Втім, зараз такі прогнози виглядають дивно. На Сантьяго Бернабеу не можна говорити навіть про взаємну нейтралізацію – Реал завдяки перестановкам Анчелотті зміг перехопити ініціативу й мав перемагати, а от "містяни" навіть на стадії домінування не створили чогось цікавого.

Хоча за моментами була рівність, а сам малюнок гри умовно можна поділити на три частини – тиск Сіті, тиск Реала, згода на нічию. Ефективнішим у всіх фазах був "королівський клуб". Це не значить, що він точно сильніший. Просто 70 на 30 від FiveThirtyEight не враховують тонкощів, спираючись суто на цифри.

У Ман Сіті є Холанд з мільйоном голів на 90 хвилин, а також дуже інтенсивний пресинг. У Реала є королівські адаптації, унікальна зіграність унікальних футболістів та Вінісіус – зустріч на Сантьяго Бернабеу довела, що стримати його нереально (і це не лірика, а факт).

За рівнем тактичної гнучкості колективи рівні. У роботі на м'ячі вони теж блискучі. Гейм-менеджмент тренерів викликає захват. Ну які тут 70 на 30?

У "містян" є певна перевага в задній лінії, адже вона не настільки перекошена в бік захисту проти Холанда, та і в цілому 3-4 центрбеки позаду є серйозним аргументом. Крім того, вони дуже допомагають на стандартах (Сіті є однією з найвищих команд АПЛ).

Зате Манчестер Сіті бракує того ж універсалізму, який є у Реала. У Пепа Гвардіоли є декілька варіацій схем, його футболісти не можуть так же гармонійно змінювати позиції по ходу одного епізоду. Ця особливість робить Реал більш непередбачуваним у топ-матчах.

З огляду на вищезазначені фактори, ми утримаємось від конкретного прогнозу. Голи будуть, але суперники рівні. Долю протистояння вирішать деталі, які неможливо передбачити до стартового свистка.