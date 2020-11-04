Манчестер Сіті – Олімпіакос – 3:0 – відео голів та огляд матчу
10:16 - Читать на русском
Манчестер Сіті впевнено переміг Олімпіакос. Дивіться відео голів та огляд матчу 3-го туру Ліги чемпіонів на "Футбол 24".
завершено
"Містяни" декласували Олімпіакос на домашньому стадіоні. Спочатку Ферран Торрес результативно завершив комбінацію, а у другому таймі Габріел Жезус та Жоау Канселу довели рахунок до розгромного – 3:0.
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Цікаво, що Олександр Зінченко провів увесь поєдинок у складі "містян". Після трьох турів Манчестер Сіті залишився лідером групи С, Олімпіакос – йде третім.
Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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