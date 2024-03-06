Манчестер Сіті приймає Копенгаген в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Манчестер Сіті – Копенгаген стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися гру можна на платформі MEGOGO. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн.

Манчестер Сіті мав труднощі в першому матчі, але здобув перемогу над аутсайдером. Зустріч на Етіхаді фактично перетворилася в формальність, де "містяни" мають офіційно оформити вихід у чвертьфінал. Пеп Гвардіола дав шанс резервістам перед Ліверпулем.

Манчестер Сіті – Копенгаген: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Стартові склади команд

Манчестер Сіті: Едерсон – Льюїс, Аканджі, Діаш, Гвардіол – Родрі, Ковачіч – Бобб, Альварес, Нуньєш – Холанд.

Запасні: Ортега, Карсон, Вокер, Стоунз, Аке, де Брюйне, Сілва, Гомес, Фоден, Райт, Сусохо, Гемільтон.

Копенгаген: Грабара – Анкерсен, Маккенна, Вавро, Єлерт, Дікс – Фрохольдт, Оскарссон, Клем – Ельюнуссі, Ашурі.

Запасні: Рунарссон, Буур, Сьоренсен, Маттссон, Ларссон, Корнеліус, Бойлесен, Мелінг, Хьойлунд, Руні.