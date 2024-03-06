Манчестер Сити принимает Копенгаген в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию - в этой новости на "Футбол 24".

Матч Манчестер Сити – Копенгаген стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно на платформе MEGOGO. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн.

Манчестер Сити имел трудности в первом матче, но одержал победу над аутсайдером. Встреча на Этихаде фактически превратилась в формальность, где "горожане" должны официально оформить выход в четвертьфинал. Пеп Гвардиола дал шанс резервистам перед Ливерпулем.

Манчестер Сити – Копенгаген: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Стартовые составы команд

Манчестер Сити: Эдерсон – Льюис, Аканджи, Диаш, Гвардиол – Родри, Ковачич – Бобб, Альварес, Нуньеш – Холанд.

Запасные: Ортега, Карсон, Уокер, Стоунз, Аке, де Брюйне, Силва, Гомес, Фоден, Райт, Сусохо, Хэмилтон.

Копенгаген: Грабара – Анкерсен, Маккенна, Вавро, Йелерт, Дикс – Фрохольдт, Оскарссон, Клем – Эльюнусси, Ашури.

Запасные: Рунарссон, Буур, Сьоренсен, Маттссон, Ларссон, Корнелиус, Бойлесен, Мелинг, Хьойлунд, Руни.