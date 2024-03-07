Манчестер Сіті повторно обіграв Копенгаген в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Манчестер Сіті вийшов на гру експериментальним складом, але спокійно розібрався з данцями. Альварес створив два ранні голи зі стандартів. Аканджі спершу скористався подачею чемпіона світу, а потім сам Хуліан завдав результативного удару – грубо помилився голкіпер.

Англійська команда грала на низьких обертах і дозволила Копенгагену відіграти один м'яч. Ельюнуссі протягнув м'яч через пів поля та завершив контратаку. Однак наприкінці першого тайму Холанд з передачі Родрі встановив підсумковий рахунок. Сіті у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Ман Сіті переграв Копенгаген і вийшов у 1/4 ЛЧ – лідери відпочили перед Ліверпулем, поламаний палець, фейл голкіпера