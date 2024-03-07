Манчестер Сити повторно обыграл Копенгаген в 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Манчестер Сити вышел на игру экспериментальным составом, но спокойно разобрался с датчанами. Альварес создал два ранних гола со стандартов. Аканджи сперва воспользовался подачей чемпиона мира, а затем сам Хулиан нанес результативный удар – грубо ошибся голкипер.

Английская команда играла на низких оборотах и позволила Копенгагену отыграть один мяч. Эльюнусси протащил мяч через полполя и завершил контратаку. Однако в конце первого тайма Холанд с передачи Родри установил итоговый счет. Сити в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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