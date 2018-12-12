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Манчестер Сіті – Хоффенхайм: Зінченко вийде на поле з перших хвилин матчу

21:08 265 Читать на русском
Манчестер Сіті – Хоффенхайм: Зінченко вийде на поле з перших хвилин матчу
Олександр Зінченко / Соцмережі

Став відомий стартовий склад Манчестер Сіті на матч Ліги чемпіонів проти Хоффенхайма.

До стартової одинадцятки команди Хосепа Гвардіоли потрапив український універсал Олександр Зінченко, повідомляє офіційний твіттер Манчестер Сіті.

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Зауважимо, що це вже третій вихід українця у складі Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів цього сезону. За два минулих матчі Зінченко відзначився результативною передачею.

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Манчестер Сіті вже вийшов у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, але ще може опуститись на 2 сходинку групи за умови, якщо програє Хоффенхайму, а Ліон переможе Шахтар.

Ліга чемпіонів6 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Хоффенхайм: Середа 12 грудня 2018

Манчестер Сіті

live 43'
0 : 1
Хоффенхайм
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Ліга чемпіонів Українці за кордоном Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті - Хоффенхайм
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