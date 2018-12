Манчестер Сіті – Хоффенхайм: Зінченко вийде на поле з перших хвилин матчу

Став відомий стартовий склад Манчестер Сіті на матч Ліги чемпіонів проти Хоффенхайма.

До стартової одинадцятки команди Хосепа Гвардіоли потрапив український універсал Олександр Зінченко, повідомляє офіційний твіттер Манчестер Сіті.

Зауважимо, що це вже третій вихід українця у складі Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів цього сезону. За два минулих матчі Зінченко відзначився результативною передачею.

Манчестер Сіті вже вийшов у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, але ще може опуститись на 2 сходинку групи за умови, якщо програє Хоффенхайму, а Ліон переможе Шахтар.

How we line-up in our final #UCL group game!



City XI | Ederson, Laporte, Stones, Otamendi (C), Zinchenko, Gundogan, Foden, Sane, Bernardo, Sterling, Jesus



Subs | Muric, Walker, Kompany, Delph, Mahrez, Diaz, F. Nmecha#cityvtsg ️ #mancity pic.twitter.com/cKiv7c73ak